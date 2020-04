Como vem por hábito desde que foi implementada a medida de isolamento social, Bruno Nogueira reúne-se online com os seguidores no Instagram. Todas as noites, pelas 23 horas, os diretos do comediante juntam milhares de internautas e várias figuras públicas. Esta quarta-feira, dia 8, iniciou-se com um momento particularmente "mágico".

Maria João Pires foi a primeira convidada do humorista e protagonizou um momento único ao piano.

Enquanto tocava, 53 mil pessoas deixaram-se comover e transportavam a sua emoção para a caixa de comentários. "Assim se faz história", disse João Quadros. Reação que se juntou às de caras como Iva Domingues, Rui Maria Pêgo e Joana Azevedo.

Terminada a atuação, também Bruno Nogueira se mostrou profundamente tocado. "Obrigada, querida Maria João. É daquelas coisas que acontecem muito raramente na nossa vida", afirmou.

