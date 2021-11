Hilaria Baldwin fez um momento de reflexão a propósito do Dia de Ação de Graças, feriado celebrado esta semana nos Estados Unidos, relembrando os desafios que marcaram este ano que passou.

"Por vezes pensei que não iria conseguir ultrapassar", disse a mulher do ator Alec Balwin do Instagram. "Quero que saibam o quanto me ajudaram nestes momentos de escuridão. Saber que vocês estavam aí foi um enorme conforto", referiu, dirigindo-se aos seguidores.

Hilaria notou ainda que os problemas por que passou a ensinaram a dizer mais vezes "amo-te" ou "adoro-te". "É tudo o que interessa neste momento, na minha opinião. Por isso, adoro-vos... com toda a minha alma".

Recorde-se que este ano ficará para sempre marcado na vida de Alec Baldwin. O ator, de 63 anos, matou acidentalmente a cineasta Haluna Hutchins em outubro enquanto gravavam o filme 'Rust.

