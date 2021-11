Hilaria Baldwin, mulher de Alec Baldwin, voltou a comunicar com os seguidores das redes sociais, depois da trágica morte de uma das colegas do ator durante as gravações do filme 'Rust'.

Este domingo, 14 de novembro, a influenciadora, de 37 anos, partilhou uma montagem de fotografas dela e de Alec, de 63 anos, a desfrutarem de momentos com os seis filhos que têm em comum - Carmen Gabriela, de oito anos, María Lucía Victoria, de oito meses, Rafael Thomas, de seis anos, Leonardo Ángel Charles, de cinco, Romeo Alejandro David, de três, e Eduardo 'Edu' Pao Lucas, de 13 meses.

"A passar muito tempo juntos. Grata por estas crianças. Grata por ti", escreveu Hilaria na legenda da publicação.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

Recorde-se que foi Alec quem matou, acidentalmente, a cineasta Halyna Hutchins e feriu o realizador Joel Souza, com uma arma (supostamente) de adereço, a 21 de outubro, em Santa Fe, Novo México. O caso continua a ser investigado pelas autoridades.

