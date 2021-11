Serge Svetnoy, o chefe-técnico de iluminação de 'Rust', processou Alec Baldwin por "negligência". A ação judicial envolve ainda a armeira Hannah Gutiérrez-Reed, o assistente de produção David Halls e a responsável por adereços Sarah Zachry.

Sventnoy afirma que o acidente que tirou a vida a Halyna Hutchins, de quem era amigo, "foi causado por atos de negligência e omissões".

Sem ficar por aqui, garante que a cena que Alec Baldwin estava a gravar quando disparou sobre a diretora de fotografia não necessitava de uma arma de fogo.

O desastre aconteceu no passado dia 21 de outubro durante as gravações do filme 'Rust', do qual Alec Baldwin também era realizador. O ator disparou e acertou acidentalmente no peito de Halyna Hutchins, de 42 anos. Esta foi ainda transportada para o hospital, mas acabou por não resistir.

