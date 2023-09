O nome de Neymar rima, cada vez mais, com a palavra polémicas. A relação do jogador com Bruna Biancardi, de quem este espera um filho, poderá mesmo estar perto da ruptura definitiva e tudo por conta de uma alegada amante (sim, mais uma).

O paparazzi Jordi Martin, no programa da televisão espanhola 'Amor y Fuego', revelou que a mulher com que o jogador foi visto num clima de grande intimidade numa discoteca em Barcelona é, nada mais nada menos, do que a modelo Carola Díaz, uma grande amiga da cantora argentina Tini.

O jornalista em causa acrescentou mesmo que este envolvimento já dura há vários meses e que tem acontecido "nas costas de Bruna".

"A Carola viajou várias vezes para Paris no último ano para ver o Neymar, ela estava lá no aniversário dele", fez notar ainda Jordi Martin.

Carola Díaz soma 183 mil seguidores nas redes sociais. Quem acompanha as partilhas da modelo é Carol Dantas, a mãe do primeiro filho de Neymar, revela a revista Quem.

