Depois de terem sido divulgadas imagens, captadas na semana passada, onde Neymar aparece num clima de grande cumplicidade com duas mulheres numa discoteca, a namorada o jogador manifestou-se publicamente.

Numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram, Bruna Biancardi disse: "Estou ciente do ocorrido e, mais uma vez, dececionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho".

Publicação de Bruna Biancardi© Instagram

De recordar que Neymar e Bruna Biancardi preparam-se para ser pais da primeira filha em comum.

Esta não é a primeira vez que o futebolista dá que falar, aliás, ainda este ano assumiu que traiu a namorada com a influenciadora Fernanda Campos. Bruna Biancardi aceitou depois o pedido de desculpa do jogador.

