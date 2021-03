Uma mulher de nome Effie acusou Armie Hammer de a ter violado "agressivamente".

Effie, que não revelou o seu apelido, surgiu numa conferência de imprensa ao lado da sua advogada alegando que foi vítima do alegado abuso a 24 de abril de 2017, quando tinha 20 anos.

A alegada vítima nota também que foi alvo de abusos "psicológicos e emocionais" ao longo do relacionamento que teve com o ator de 'Call Me by Your Name'.

"Ele foi-se tornando mais violento. Pensava que me ia matar", afirmou entre lágrimas.

Durante a violação Effie nota que o ator a agrediu na cara, quer através de bofetadas, quer atirando-a contra a parede.

Effie, que agora tem 24 anos, conta que conheceu o artista através das redes sociais.

O advogado de Hammer já negou estas acusações revelando que tem em sua posse mensagens que Effie enviou a Hammer a explicar que queria ser tratada de forma violenta.

"Nunca foi intenção do Sr. Hammer envergonhá-la ao expor os seus fetiches ou desejos sexuais, mas agora isto escalou a outro nível ao contratar uma advogada para estar com ele numa conferência de imprensa", justifica.

Note-se que o ator já foi alvo de diversas denúncias. Uma delas dava conta de ações canibais da sua parte num dos relacionamentos.

