Bastante comovido, Daniel Oliveira esteve no 'Primeiro Jornal', da SIC, esta quinta-feira, 13 de maio, para falar sobre a partida de Maria João Abreu.

"Deixa-nos um legado de talento, de boa energia. Era alguém com quem era muito fácil de trabalhar. Tocou as pessoas que conheceu de uma forma muito particular", disse, muito emocionado.

"Em qualquer dos trabalhos que estivesse, fosse na 'A Serra' ou no 'Patrões Fora', mesmo no 'Golpe de Sorte' onde era uma figura central, protagonista, e que acho que teve um papel que mereceu, que reconheceu o seu talento ao longo da sua vida, teve esse justo reconhecimento", acrescentou, tecendo rasgados elogios à atriz.

"Era alguém que tinha essa capacidade mobilizadora de fazer peças de teatro, tentar ter ideias para fazer coisas diferentes, completamente comprometida com as causas em que acreditava. Também uma pessoa muito ligada a ajudar os outros, fossem aqueles que eram mais próximos dela ou outros que ela sentia, em que ela procurava dar a mão. Era um pouco a mãe das pessoas que a conheciam nessas peças, nesses trabalhos. É alguém que deixa uma saudade imensa, que tem esse legado do talento, e do reconhecimento popular de alguém que era capaz de fazer tudo aquilo a que se propusesse enquanto atriz. Deixa uma saudade imensa", continuou, destacando o talento da artista.

Daniel Oliveira aproveitou o momento para deixar uma palavra de conforto à família. "Aproveito para mandar um abraço à família, aos filhos, ao José Raposo e ao marido [João Soares], em particular, porque a Maria João é da nossa família aqui da SIC. Não será esquecida", afirmou.

Daniel Oliveira revelou ainda que "vamos continuar a vê-la durante algum tempo na SIC porque temos muitas cenas gravadas dela n'A Serra'".

