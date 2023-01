A conversa com Manuel Luís Goucha foi sobretudo para reagir a muitas das críticas que lhe foram, e são, feitas. Um dos temas de destaque foram as mudanças de estação, recordando o período em que deixou a TVI para ir para a SIC, tendo voltado depois ao canal que a viu crescer.

"Eu mudo duas vezes, supostamente as pessoas achavam que eu estava muito bem. Saí da TVI e as pessoas não perceberam porquê. E depois não perceberam como é que eu estava a fazer um programa tão extraordinário, como é que abri aquela porta todos os dias com tanta felicidade e depois [saí]", lembrou, destacando também que estava a viver um período "desestabilizador" na SIC com, sobretudo, a saída Cláudio Ramos e a pandemia.

"E depois surge o convite e tenho a perceção que já tinha feito tudo ali”, acrescentou, realçando que sempre foi "feliz até ao último dia", mas que "esteve no 'Programa da Cristina', só".

"A partir do momento que me dizem que está ali a casa onde viveste durante os últimos 16 anos e [perguntam] se queria lá voltar, de repente, eu queria voltar. E fazia-me todo o sentido. Tinha saído porque achava que não me valorizavam e achava que merecia um bocadinho mais. E, de repente, eles estavam a dizer: 'nós também achamos, volta lá'", partilhou.

Questionada por Goucha sobre o facto de muitos seguidores a terem acompanhado na mudança para a SIC, mas depois não voltaram consigo para a TVI, e se a sua postura nessa fase de regresso foi errada, Cristina disse que "não".

"Não acho que seja errada, era a minha defesa em relação a tudo aquilo que estava a acontecer. Se eu olhar agora, talvez, inconscientemente, não tenha percebido que às vezes as respostas que dava ou ter muita energia e muita garra não é compreendido por todos. Era apenas a minha vontade de fazer", acrescentou.

"Estive durante muito tempo num campo de batalha. Acho que neste país se percebe o crescimento até um determinado ponto. Quando já passa de determinado ponto que não é possível de perceber… A Cristina tinha vindo do nada, a Cristina sozinha tinha feito o seu caminho, a Cristina tinha conseguido chegar lá, mas chegar lá não é chegar muito para lá", desabafou ainda.

