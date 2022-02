O caso Bruno de Carvalho e Liliana está a tomar grandes proporções nas redes sociais. Já se criou um movimento online - #RuaBrunoDeCarvalho - através do qual centenas de telespetadores do 'Big Brother Famosos' exigem a expulsão imediata do empresário, acusado de ter exercido sobre a namorada violência física e psicológica.

As críticas foram notórias numa publicação que Cristina Ferreira fez hoje na sua conta de Instagram a promover o programa 'Em Família'.

"As audiências não valem tudo isto. Tomem uma posição"; "Violência não é prova de amor nem nunca será. Acabem com a palhaçada que está acontecer. É para ontem"; "Não te esqueças do Sr. Bruno de Carvalho! Em vez de andares a assobiar para o lado!"; "Violência acontecer em pleno 'Big Brother Famosos' e até agora nada? vale tudo por audiências? UMA VERGONHA! Expulsão já!".

Comentários como este acabaram por se multiplicar na publicação da apresentadora do reality show.

Questiona-se agora: será que a TVI vai tomar medidas hoje ou esperará até amanhã pela gala?

