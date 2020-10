Foi através das stories da sua página de Instagram que, esta quinta-feira, Pedro Scooby comentou o início do estado de calamidade em Portugal. Atualmente a viver no país, o surfista brasileiro falou sobre a quarentena e a economia mundial, destacando que "se todas as pessoas ficarem em casa, os países quebram".

"Bom dia aqui de Portugal, que está em estado de calamidade, França também e vários outros países. Só que, desta vez, tem mais casos do que na primeira onda e ninguém está a fazer quarentena, ou seja, um beijo para a aqueles que ficaram a dizer: 'fica em casa, a economia nós depois vemos'", começou por dizer.

"Porque é que agora ninguém está em casa? Porque se todas as pessoas ficarem em casa, os países quebram. E é o que eu achava da primeira vez no Brasil. Porque no Brasil tinha que ficar em casa quem precisava ou quem podia, porque a economia tinha que continuar a girar. Aí, eu queria entender essa, da primeira vez ficou [de quarentena] e agora não ficou... E os especialistas de plantão aí?", continuou.

Mas não ficou por aqui e destacou ainda: "A ONU emitiu um comunicado que se nada for feito até o final do ano, 265 milhões de pessoas vão morrer de fome. Então, se estás impressionado com o número de pessoas que estão a morrer de Covid, deixa de ser egoísta um pouco e fica impressionado também com a quantidade de as pessoas que estão a morrer de fome".

