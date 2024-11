Sara Norte fez uma confissão comovente na emissão do programa 'Passadeira Vermelha', na passada terça-feira, dia 26 de novembro.

O painel de comentadores estava a falar de uma partilha de Ana Garcia Martins, que publicou uma carta do pai, que entretanto já morreu.

Sara acabou por revelar uma história que envolve a sua mãe, Carla Lupi, que morreu em 2012. "Quando estive presa, a minha mãe e a minha avó escreviam-me muitas cartas, fui guardando todas. A carta que mais me emociona sempre que a vou ver, é uma carta que recebi já depois da minha mãe ter morrido, uma carta de 36 páginas."

Sara contou que a mãe escrevia as cartas quase como um diário onde ia contanto o dia a dia. "A minha mãe, apesar de todas as dificuldades e das doenças que tinha, foi uma mulher que lutou até ao fim. A meio dessa carta a minha mãe dizia: 'Não tenho um euro para comer, estou a passar fome, não tenho como viver. Espera aí que tocaram à campainha. [...] Tu não sabes o milagre que acabou de me acontecer, o restaurante aqui de baixo acabou de me vir oferecer todas as refeições'", confessou a atriz.

Mais à frente, Sara falou da importância de ter estas recordações. "Estar a ler isto depois de ela estar morta doeu-me muito, mas, hoje em dia, olho para isso como uma mãe lutadora. Foi uma mãe que falhou muito, mas porque era doente. Não era ela que estava a falhar. Estas cartas são importantes para ficarem na memória e guardo-as até para curar as feridas que a minha mãe me fez, e que eu também lhe fiz", concluiu.

