A morte de Sara Tavares deixou Portugal de luto mas também fora do nosso país se está a dar destaque à perda da cantora de 45 anos.

No Reino Unido, por exemplo, três meios de comunicação populares noticiaram o falecimento de Sara, com o Mirror a recordar até o percurso da artista no Festival Eurovisão da Canção de 1994, em Dublin, com o tema 'Chamar a Música', que valeu a Portugal o 8.º lugar. O Daily Mail não esquece a participação no concurso 'Chuva de Estrelas' e o Daily Express deu destaque a algumas reações de fãs nas redes sociais.

Em Espanha, o El Periódico fala de Sara Tavares como sendo "um dos rostos mais conhecidos da música portuguesa" e sublinha a nota de pesar do primeiro-ministro António Costa. El Confidencial, La Vangardia, Telecinco, El Mundo, Marca também escreveram sobre a morte da cantora, lembrando ainda que a nomeação para o Grammy Latino, na categoria de Melhor Álbum de Raiz.

Vale lembrar que Sara Tavares morreu no passado domingo, depois de uma luta contra um tumor cerebral que lhe foi diagnosticado há mais de 10 anos.

