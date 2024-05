A morte de Matthew Perry não é um caso completamente encerrado. De acordo com o TMZ, as autoridades continuam a investigar. Isto porque querem perceber como é que o ator conseguiu ter acesso à substância que causou a sua morte.

Fontes da polícia partilharam com o TMZ que há uma investigação em andamento para tentarem descobrir quem deu cetamina ao artista e em que circunstâncias - substância que foi encontrada no seu sangue com níveis superiores aos utilizados num paciente anestesiado no hospital.

Apesar de no início do ano terem relatado que a investigação policial sobre a morte da estrela de 'Friends' tinha sido encerrada, o que é certo é que as novas informações dão conta de que o caso não chegou mesmo ao fim.

No entanto, não se sabe em que ponto está neste momento a investigação, apesar de já terem sido ouvidas algumas pessoas.

Leia Também: Courteney Cox revela que recebe "visitas" de Matthew Perry