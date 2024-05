Courteney Cox confessou que Matthew Perry, de quem era amiga e contracenou na série 'Friends', continua a visitá-la.

"Sou muito sortuda por ter trabalhado com ele durante tantos anos. Ele faz-me muitas visitas, se acreditarmos nisso", notou numa entrevista ao programa 'Sunday Morning' da CBS, este domingo, 19 de maio.

Quando foi questionada sobre esta resposta, Courteney, que deu vida à icónica Monica, realçou o seu lado espiritual.

"Falo com a minha mãe, com o meu pai, com o Matthew - sinto que há muitas pessoas que nos guiam", notou. "Sinto o Matthew perto, sem dúvida", completou.

Recorde-se que Matthew Perry morreu no dia 28 de outubro de 2023, aos 54 anos. O artista perdeu a vida na sequência do abuso de cetamina.