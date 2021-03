Carolina Deslandes decidiu partilhar com os seus seguidores do Instagram um conjunto de fotografias que mostram ao pormenor o look que usou este domingo em mais uma emissão de 'The Voice Kids'.

As imagens serviram de base a um desabafo sincero onde a cantora admite o seu enorme desconforto em vestir roupas mais justas, curtas e decotadas.

"Sobre os domingos em que não visto roupa larga, em que não me posso esconder. Em que morro de medo e de vergonha de usar coisas curtas e decotes e enfrento-o", confessa a cantora na legenda das imagens. Clique para o lado na publicação abaixo para vê-las.

