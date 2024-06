No passado domingo, dia 23 de junho, decorreu na RTP1 a primeira gala de finalistas do programa 'The Voice Kids'. Sendo uma das mentoras, Áurea partilhou com os seguidores da sua página de Instagram o visual que escolheu para a ocasião.

Ora, se este mereceu os mais diversos elogios, a verdade é que foram vários os seguidores que questionaram a pertinência da escolha.

"A Áurea que me desculpe, mas essa roupa para um programa de crianças...", lê-se entre os comentários.

"Minha querida Áurea, és linda, mas, e há sempre um mas, esse vestido 'nunca' para um programa com crianças, uma gala, uma festa, ok tolera-se. E não me venham com tretas de preconceito, não é nada disso, é simplesmente bom senso, e acredito que ainda o tens!", destacou-se ainda.

"Gosto bastante da Áurea, mas sinceramente essa roupa em nada se adequa a um programa para crianças... foi uma infeliz aposta", reparou mais um.

Posto isto surgiu quem saísse em defesa da cantora: "Tanto comentário à roupa soa mais a inveja do que outra coisa. Vestido lindo que assenta como uma luva na Áurea. Foi uma excelente escolha. Qual o problema de o programa ser para crianças se hoje em dia qualquer miúdo de seis anos já tem um telemóvel topo de gama em que pode ver tudo e mais alguma coisa?".

Veja o visual em questão: