Vittorio Emanuele de Sabóia morreu aos 86 anos em Genebra, Suíça, adianta a revista Hola!.

A notícia foi confirmada pelos familiares do príncipe Nápoles através de um comunicado.

"Esta manhã, dia 3 de fevereiro de 2024, às 7h05 da manhã, sua alteza real, Vittorio Emanuele de Sabóia, príncipe de Nápoles, morreu na companhia dos seus entes queridos. O lugar e horário do funeral serão comunicados assim que possível".

Vittorio Emanuele de Sabóia foi filho do último rei de Itália, Umberto II. Era conhecido como o 'eterno príncipe', tendo em conta que as suas ambições de chegar ao trono ficaram frustradas em 1946, quando Itália, após um referendo popular, se tornou numa república. O pai chegou a abdicar em seu favor dias antes do referendo, contudo, a ação poucos efeitos teve sobre os italianos.

Na altura, juntamente com a mãe, Maria José e as irmãs, Maria Beatriz, Maria Pia e Maria Gabriella, teve que exilar-se em Portugal.

Na década de 1960, o príncipe, que era primo de Juan Carlos de Espanha, ficou a viver na Córsega, lugar onde refez a sua vida ao lado de Marina Doria, campeã olímpica de ski aquático. Os dois acabariam por dar o nó em 1970, numa cerimónia em Las Vegas.

Um dos episódios mais polémicos da vida do príncipe aconteceu a 18 de agosto de 1978, quando foi acusado de matar a tiro Dirk Hamer, jovem norueguês que tentou roubar um barco que pertencia à família durante umas férias. Após um longo processo, este acabou por ser absolvido pelo Tribunal de Paris, em 1991.

A polémica inspirou a série documental da Netflix, 'O Príncipe sem Trono', realizada por Beatrice Borromeo, nora da princesa Carolina do Mónaco.

As causas da morte não foram divulgadas.

