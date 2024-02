Kate Middleton está pronta para regressar ao trabalho. Uma fonte do palácio revelou ao Daily Express UK que a princesa de Gales "está a trabalhar da cama" na Adelaide Cottage, em Windsor.

É ainda referido que a mulher do príncipe William, que no início da semana teve alta hospitalar após ser submetida a uma cirurgia abdominal, já "planeia compromissos" para a altura da Páscoa, altura em que deverá regressar à sua agenda normal.

No entanto, e tal como Kensington já fez questão de frisar, Kate não aparecerá em público até estar totalmente recuperada.

Vale notar que a nora do rei Carlos III passou 13 dias internada na The London Clinic. Embora não se saibam pormenores sobre a sua condição foi garantido que o diagnóstico não está relacionado com cancro.

