Ao contrário do rei Carlos III, que tinha mais de 20 fotógrafos à sua espera à saída da The London Clinic, hospital no qual foi tratado a um problema na próstata, Kate Middleton conseguiu deixar o lugar sem ser notada.

Aliás, durante os 13 dias em que a princesa de Gales esteve hospitalizada, apenas foi divulgada uma fotografia do príncipe William no lugar.

Tal como a revista Hello! nota, o rei Carlos III e Kate Middleton tiveram alta no mesmo dia.

Assim sendo, coloca-se a questão: como é que a nora do monarca conseguiu passar despercebida e sair sem ser fotografada?

James Whatling, fotógrafo real, partilhou a sua perspetiva sobre o assunto durante o A 'Right Royal Podcast'.

Segundo James, Kate deverá ter saído do hospital na companhia da assistente, Natasha Archer - a única pessoa da sua equipa a ser fotografada nesse dia. A assistente, de 36 anos (e que trabalha com a princesa há mais de 10 anos) foi vista a transportar para o carros flores, plantas e um saco de presentes.

"Algumas pessoas dizem que a princesa de Gales estava na parte de trás do carro, mas eu estudei a imagem e não a vi", sublinha.

"Tudo o que tinham de fazer era pôr a princesa de Gales num carro que não fosse identificado como um veículo da realeza", diz ainda, referindo que Harry e Meghan Markle recorriam a esta mesma técnica.

