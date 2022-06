Mariel Semonte Orr, rapper que é mais conhecido pelo nome artístico Trouble , morreu aos 34 anos, este fim de semana.

O artista terá morrido num tiroteio, horas depois de realizado um espetáculo, como relata a Variety.

Entretanto, a notícia foi confirmada pela editora discográfica norte-americana Def Jam Recordings, através de uma publicação feita na manhã de domingo.

"Os nossos pensamentos e orações estão com as crianças, entes queridos e fãs do Trouble", escreveram. "Uma verdadeira voz para a sua cidade e uma inspiração para a comunidade que orgulhosamente representava", completaram.

Segundo a NBC News, foi identificado um suspeito, Jamichael Jones, de 33 anos, de Atlanta, que estava a ser procurado pelas autoridades.

