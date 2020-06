Christopher Treadwell, rapper norte-americano conhecido como Bris, morreu no último domingo, 21 de junho.

O artista foi morto a tiro depois de um acidente de carro, como revelaram as autoridades, citadas pela imprensa internacional. Não é certo que o rapper estava a conduzir a viatura no momento do tiroteio.

Até ao momento, sabe-se apenas que foram disparados tiros na madrugada de domingo e uma pessoa ficou ferida, o rapper, que acabou por morrer no local.

Após a notícia, muitos colega se amigos recorreram ao Twitter para lamentar a morte de Bris, que lançou o videoclipe da música 'Need Hammy' há uma semana, na passada terça-feira, 16 de junho.

