Hugh Jackman anunciou que o pai, Christopher John Jackman, morreu. Numa publicação que fez esta segunda-feira, dia 6, o ator australiano, de 56 anos, que regressou a Austrália de Nova Iorque em junho, deu a triste notícia:

"Nas primeiras horas do Dia do Pai [celebrado neste sábado na Austrália], o meu pai morreu pacificamente. Embora haja uma profunda tristeza, sinto-me cheio de gratidão e amor. O meu pai era, numa palavra, extraordinário. Ele dedicou a vida à sua família, ao trabalho e à sua fé. Oro para que esteja em paz com Deus".

Christopher John Jackman tinha 84 anos.

