Morreu Johnny Solinger, ex-vocalista dos 'Skid Row', poucas semanas depois de ter revelado que tinha sido diagnosticado com insuficiência hepática.

Uma notícia que foi confirmada pelos companheiros da banda num comunicado que foi partilhado no Facebook.

"Estamos tristes por saber da morte do nosso irmão Johnny Solinger. Os nossos pensamentos estão com a sua família, amigos e fãs. [...] Com muito amor, Rachel Bolan, ZP Theart, Snake Sabo, Rob Hammersmith, Scotti Hill", escreveram.

