Morreu o artista Hal Ketchum após a luta contra a doença de Alzheimer. Tinha 67 anos.

Andrea, mulher do cantor country, conhecido por temas como 'Small Town Saturday Night' e 'Past the Point of Rescue', confirmou a informação no Facebook, esta terça-feira.

"Com grande tristeza e pesar, anunciamos que o Hal morreu pacificamente na noite passada, em casa, devido a complicações de demência", escreveu.

"Que a sua música viva para sempre nos vossos corações e traga paz", acrescentou de seguida.

