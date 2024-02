António Menino, maestro da banda de Alcochete, que dirigia desde 1998, morreu aos 61 anos. A notícia foi confirmada na noite desta terça-feira, dia 6 de fevereiro, pela Associação Sara Carreira, da qual o músico fazia parte como padrinho.

"Foi com grande consternação e pesar que recebemos a notícia do falecimento do nosso amigo e padrinho António Menino. A família da Associação Sara Carreira envia as mais sentidas condolências a todos os familiares e amigos, neste momento difícil. António, farás sempre parte desta família", pode ler-se na publicação em causa.

O último concerto de António Menino decorreu no passado sábado, dia 3 de fevereiro, no Fórum Cultural de Alcochete, para dirigir o concerto comemorativo do 126.º aniversário da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898, conta o jornal Setubalense.

