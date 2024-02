O cantor country Toby Keith morreu esta segunda-feira, dia 5 de fevereiro, aos 62 anos, de acordo com comunicado publicado no seu site.

O artista lutava contra um cancro no estômago e já tinha classificado esta luta contra a doença como "debilitante".

"Toby Keith morreu pacificamente na noite passada, 5 de fevereiro, rodeado pela família. Ele batalhou com graça e coragem. Por favor, respeitem a privacidade da família neste momento", refere o comunicado, que pode ver aqui.

Ao longo de uma carreira de mais de 30 anos, Toby Keith lançou sucessos como 'Who's Your Daddy' e 'Made in America'. Casado com Tricia Lucus, era pai de três filhos, Krystal, Stelen e Shelley.

