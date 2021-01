Morreu o irmão mais novo de Dolly Parton, Randy Parton, após perder a batalha contra o cancro. Tinha 67.

Uma notícia que foi dada pela artista através do Facebook, esta quinta-feira.“A família e eu estamos de luto pela perda dele, mas sabemos que ele está num lugar melhor do que nós neste momento”, começou por escrever.

“Somos uma família de fé e acreditamos que ele está com Deus, e que se juntou à família que já partiu e o acolheram com alegria e de braços abertos”, acrescentou. De seguida, Dolly elogiou o talento do irmão.

"Vamos amar-te para sempre e vais estar sempre nos nossos corações", rematou.

Randy Parton deixa a mulher, Deb, a filha Heidi, o filho Sabyn, e os netos Huston e Trent.

