Morreu o ator Stevie Lee. A celebridade, de 54 anos, morreu inesperadamente na manhã de quarta-feira, dia 9, em sua casa.

A notícia é confirmada pela família do artista, que até ao momento ainda não revelou as causas da morte.

Para já, a imprensa internacional dá conta de que a família de Stevie Lee terá criado uma angariação de fundos para as despesas do funeral.

Stevie Lee, recorde-se, tornou-se conhecido entre o público após participar no filme 'Jackass 3D' e também por ser uma estrela de Wrestling, onde era conhecido como "Puppet The Psycho Dwarf". Da sua carreira fizeram ainda parte filmes como 'American Horror Story', 'Baby Fever', 'Oz The Great' e 'Powerful'.

