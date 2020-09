Morreu a atriz Diana Rigg após uma batalha secreta contra o cancro, que lhe foi diagnosticado em março, adianta o Mirror. A estrela de 'Game Of Thrones' tinha 82 anos.

O jornal adianta ainda que a atriz morreu pacificamente em casa, com a família seu lado.

O agente de Diana partilhou a notícia num comunicado divulgado esta quinta-feira: "É com enorme tristeza que anunciamos que a Diana Rigg morreu pacificamente esta manhã".

"Ela estava em casa com a família, que pediu privacidade neste momento difícil. Diana era um ícone do teatro, cinema e televisão. Recebeu os prémios Bafta, Emmy, Tony e Evening Standard pelo seu trabalho no palco e no ecrã. Era um membro muito amado e admirado na sua profissão, uma força da natureza que amava o seu trabalho e os seus colegas atores. Vamos sentir muito a sua falta", acrescentou.

A filha de Rigg, Rachael Stirling, também prestou uma emotiva homenagem à mãe. "A minha amada mãe morreu pacificamente durante o sono, esta manhã, em casa, rodeada pela família. Ela morreu vítima de cancro, diagnosticado em março, e passou os seus últimos meses a refletir com alegria sobre a sua vida extraordinária, cheia de amor, gargalhadas e um profundo orgulho na sua profissão. Vou sentir a sua falta", disse.

A atriz é conhecida por vários papéis, como em 'Game Of Thrones', 'The Avengers' e no filme de James Bond, 'On Her Majesty's Secret Service'.