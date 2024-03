Morreu o ator Fritz Wepper, estrela do clássico filme 'Cabaret' de 1972. Tinha 82 anos.

De acordo com a People, que cita o tabloide alemão Bild, a mulher do artista, Susanne Kellermann, comunicou a morte do ator na segunda-feira na sua cidade natal, em Munique.

O The Hollywood Reporter relatou que Fritz Wepper foi vítima de uma doença prolongada que piorou.

O ator contou com vários projetos no mundo da representação, entre os quais a série policial 'Derrick' (entre 1974 a 1998) ou 'High Society Murder'.

