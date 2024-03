Carlos Avilez - que morreu em novembro do ano passado - e Estrela Novais - que morreu no dia 8 de março - foram recordados no Dia Mundial do Teatro.

Foi o ator Ricardo Castro quem prestou uma homenagem a ambos através de uma publicação que fez nas redes socais.

"Dedico este dia Mundial do Teatro à Estrela Novais e ao meu querido Carlos Avilez. Nunca teria imaginado ser ator senão fossem eles. A energia dos dois permanece em mim, muitos silêncios continuam aqui. Meus professores que se tornaram amigos, cúmplices e irmãos. A subtração nunca existirá. Obrigado", escreveu.

