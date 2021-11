Morreu o ator e apresentador Lionel Blair, na manhã de quinta-feira, segundo a BBC. Tinha 92 anos.

Ao The Sun, o agente do artista referiu: "Era muito amado pela família e morreu na sua companhia, o que é adorável".

Como recorda a imprensa internacional, Lionel Blair nasceu no Canadá em 1928 e mudou-se para o Reino Unido quando ainda era pequeno.

Henry Lionel Ogus, como era conhecido antes da carreira no mundo do espetáculo, cresceu em Stamford Hill, no norte de Londres, e com Segunda Guerra Mundial foi transferido para Oxford.

O pai morreu quando tinha 13 anos e no ano seguinte começou a trabalhar como ator, surgindo em produções musicais com a irmã mais velha, Joyce.

Foram muitos os trabalhos que fez ao longo das várias décadas de carreira, incluindo no mundo da dança, teatro, televisão e cinema.

