Morreu o ator Barry Newman, que ficou mais conhecido depois de ter integrado o elenco do filme 'Corrida . Contra o Destino', nos anos 70. Tinha 92 anos.

De acordo com o Deadline, o artista morreu no dia 11 de maio num hospital da cidade de Nova Iorque. A notícia foi confirmada através de publicações de amigos nas redes sociais e pela mulher, Angela, que conversou com o The Hollywood Reporter este domingo.

"Foi um pilar para tantas pessoas", disse Angela. "Ele era uma luz para muitos, com um senso de humor incrível e que iluminava tudo e todos", acrescentou.

Entre os trabalhos de destaque, Barry Newman - que cresceu em Boston - também fez parte da série 'Petrocelli', dos anos 70.

Em 2009 foi diagnosticado com cancro da laringe, o que limitou o trabalho como ator. O seu último projeto foi 'Finding Hannah', que foi filmado em 2019 e lançado no ano passado.

