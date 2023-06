Morreu Cynthia Weil, compositora de grande sucesso que escreveu muitas canções juntamente com o marido Barry Mann, com quem esteve casada durante 62 anos.

A filha da artista, Jenn Mann, confirmou a notícia ao TMZ. "A minha mãe, Cynthia Weil, foi a melhor mãe, avó e esposa que a nossa família podia desejar. Era a minha melhor amiga, confidente, um ídolo", destacou.

Sabe-se ainda que a artista morreu na noite de quinta-feira, dia 1 de junho, aos 82 anos.

Entre as músicas de sucesso com a sua colaboração estão os temas 'Here You Come Again', de Dolly Parton, ou 'You've Lost That Lovin' Feelin', dos Righteous Brothers.

Cynthia Weil e Barry Mann tiveram a oportunidade de estarem entre os nomeados aos Óscares e ganharam dois Grammys por 'Somewhere Out There', de Linda Ronstadt e James Ingram, e 'An American Tail'.

Nos seus primeiros anos, recorda o TMZ, Cynthia foi atriz, cantora e dançarina. Trabalhou com grandes nomes como Lionel Richie e David Foster.