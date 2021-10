Este domingo, 10 de outubro, foi um dia particularmente triste para Manuel Luís Goucha e Rui de Oliveira Nunes. Conforme o marido do apresentador informou nas redes sociais, um dos animais de família, a cadela Amália, foi encontrada já sem vida.

"Hoje morreu-nos a Amália!", começa por informar.

"Foi atirada, não teria mais de dois meses, para dentro do nosso jardim em Fontanelas. Soube esconder-se entre a lenha não fosse a matilha fazer-lhe mal. Só à noite dei por ela, faminta e cheia de sede. Ficou connosco até hoje e revelou-se uma cadela excecional", lembra.

"A única a nadar na piscina sempre que se achasse com calores. Só nos deu alegria e um susto quando tocou numa lagarta do pinheiro. Tememos por ela, necrosou parte da língua mas continuou feliz até esta manhã. Morreu de velhice. Foi o Manuel Luís a dar com ela. Eu aqui no monte imagino como deve ele estar triste, mas logo... 'the show must go on'. Obrigado Amália pelas alegrias que nos deste!", termina.

Leia Também: Goucha dá pormenor sobre o novo concorrente que vai entrar no Big Brother