Cláudio Ramos anunciou no diário do 'Big Brother' de quinta-feira que a gala do próximo domingo ficará marcada por duas novidades: a entrada de um novo concorrente e o voto do público, que nomeará diretamente um jogador.

Na tarde de hoje, Manuel Luís Goucha, por sua vez, deu um pormenor sobre a nova entrada na casa e adiantou que se trata de "uma mulher do Norte".

Vale ainda recordar que no direto de ontem, Cláudio Ramos comunicou que Ana Barbosa foi salva das nomeações, ficando assim em risco de sair Ana Morina, Débora, Maria da Conceição, João e Rafael.

