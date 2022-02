Morreu o jovem ator Moses J. Moseley, conhecido por ter interpretado a personagem Mike na série 'The Walking Dead'. Tinha 31 anos.

O ator terá sido encontrado morto na última quarta-feira, junto à zona da Ponte Hudson, em Stockbridge, Geórgia. Estaria junto ao seu carro.

A notícia foi confirmada pelo seu empresário em declarações à revista People. "Ele era amado por todos os que o conheceram. Uma luz tão brilhante na vida de todos", assegura, descrevendo Moses com "uma pessoa incrível", "muito talentoso" e "um grande amigo".

As causas da morte estão no momento a ser investigadas pela polícia local, assegura o site TMZ.

Da carreira do ator fizeram ainda parte produções como 'Attack of the Southern Fried Zombies', 'Joyful Noise', 'The Internship', 'Queen of the South', 'Watchmen' e 'Blood Scroll: Horror Stories'.

Moses J. Moseley fez parte do elenco da série 'The Walking Dead' entre 2012 e 2015, facto que levou a AMC a prestar homenagem ao ator através de um comunicado partilhado nas redes sociais.

"Os nossos pensamentos e orações estão com o nosso membro #TWDFamily, Moses J. Moseley", lê-se na partilha.

Leia Também: Morreu a Miss EUA 2019. Cheslie Kryst tinha 30 anos