Morreu o ator Leslie Jordan. Fontes da polícia contaram ao TMZ que o artista estava a conduzir em Hollywood, na manhã desta segunda-feira, quando terá sofrido um mal-estar e bateu com o carro, um BMW, na lateral de um prédio.

O ator era muito conhecido pelo seu trabalho no mundo da representação, tendo feito vários projetos tais como 'Will & Grace', 'American Horror Story', 'Hearts Afire', 'The Cool Kids' ou 'Call Me Kat'.

Também fez parte de filmes como 'The Help' e 'Ski Patrol'.

Leia Também: Filho de lenda da WWE morre aos 26 anos