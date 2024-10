Morreu Sarah Danser, estrela do reality 'Naked and Afraid' ('Aventura à Flor da Pele'), vítima de um acidente de carro. Tinha 34 anos.

Segundo a imprensa internacional, Sarah esteve envolvida num acidente no Hawaii. Ao que tudo indica, um homem perdeu o controlo da sua viatura e bateu contra um carro que estava estacionado, onde a estrela de reality show estava sentada no lugar do passageiro, relata o Mirror.

Sarah Danser foi hospitalizada em estado crítico e acabou por morrer no dia 22 de outubro, adianta o Daily Mail.

O Mirror destaca ainda que Sarah Danser tinha vencido, duas vezes, o cancro da mama.