A cantora Laura Rodrigues Dady, um dos membros da antiga girlsband feminina Delirium, morreu na terça-feira, nos Países Baixos, onde atualmente residia, revelou o artista Telmo Miranda numa publicação nas redes sociais.

"Estou profundamente triste com a partida de uma colega, uma mulher super sensual, linda e ainda por cima boa pessoa, a Dady", revela o cantor, que fez parte do grupo Sétimo Céu.

"Tive a oportunidade de me cruzar várias vezes com ela, quer em programas de televisão, quer em estrada durante as digressões de qualquer uma das bandas. Vivemos algumas noites juntos no social e só posso lamentar esta perda", acrescentou.

A sua colega de banda, Mónica Sofia, reagiu esta quarta-feira à morte da amiga, revelando que não falavam "há muito tempo", contudo, desejou que tenha "partido em paz".

"A vida nem sempre foi perfeita! Tu sempre tiveste tantos talentos, mas os caminhos foram duros e tortos, incompatíveis com tamanha qualidade. Via-te como uma Whitney Houston, tinhas pose de diva e uma voz que permitia cantar qualquer coisa que desejasses, desde o mais rock ao mais lírico. Fazias da voz o que querias e podias ter encantado o mundo, se to permitissem", escreveu numa publicação na rede social no Facebook, na qual juntou uma imagem do grupo feminino.