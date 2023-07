Josephine Chaplin, filha de Charlie Chaplin, morreu no passado dia 13 de julho, em Paris. A informação foi divulgada pela família esta sexta-feira.

A atriz é a sexta filha de Chaplin, fruto do quarto casamento do popular ator de comédia, com Oona O'Neill.

Josephine também seguiu uma carreira na representação, tendo integrado os elencos dos filmes 'Noites Vermelhas' (1974) e 'Os 4 Malucos Mosqueteiros' (do mesmo ano), bem como das séries televisivas 'O Homem Sem Rosto' (1975) e 'Histórias Extraordinárias' (1981).

O The Guardian lembra que Josephine Chaplin se estreou no cinema em 1952, aos três anos de idade, no filme 'Limelight', realizado precisamente por Charlie Chaplin.

No comunicado divulgado pela família, citado pelo mesmo jornal, é possível ler que as cerimónias fúnebres aconteceram em Paris, "na intimidade da família".