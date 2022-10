Morreu a cantora de música country Jody Miller, esta quinta-feira, aos 80 anos. A notícia chega sete anos depois de ter sido diagnosticada com Parkinson.

Numa mensagem que foi partilhada na página de Facebook da Middle-Sister Music, da dupla Susan Pierce e Robin Brooks, pode ler-se: "A Middle Sister lamenta anunciar a morte de Jody Miller esta manhã, ícone da música e mãe de Robin Brooks. [...] Por favor, lembrem-se da família enquanto lidam com esta grande perda".

De recordar que Jody Miller venceu um Grammy em 1966 com 'Queen of the House'. Ao longo da carreira também lançou sucessos como 'Let's All Go Down to the River' e 'Home of the Brave'.

