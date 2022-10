Morreu Joan Hotchkis, a atriz e guionista, conhecida por dar vida a Nancy Cunningham em 'The Odd Couple'. Tinha 95 anos.

A artista terá perdido a vida a 27 de setembro, na sequência de um diagnóstico de insuficiência cardíaca. As informações foram confirmadas por um representante em declarações à revista People.

Da sua carreira fazem parte produções como 'Breezy' e 'Ode to Billie Joe'. Joan Hotchkis deu ainda cartas como dramaturga, guionista e encenadora.

Foi diagnosticada com um tumor cerebral, que foi removido cirurgicamente com sucesso. Depois de sobreviver a este 'susto', Hotchkis deixou a televisão e o cinema para voltar aos palcos do teatro - onde deixou a sua marca.

