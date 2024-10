Morreu Jack Jones, vencedor de dois Grammys, aos 86 anos, na Califórnia. O cantor norte-americano lutava contra uma leucemia há dois anos, tendo sido vítima da doença, avança a imprensa internacional.

A par de 'Love Boat', tema de uma série televisiva com o mesmo nome, Jack Jones tinha outras canções conhecidas no repertório como 'Lollipops and Roses' e 'Wives and Lovers'.

O cantor morreu na noite de quarta-feira no hospital, mas a notícia da morte foi avançada pela família esta quinta-feira.

