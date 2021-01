Morreu Cloris Leachman. A atriz tinha 94 anos e morreu devido a causa naturais com a filha, Dinah, a seu lado, nota a imprensa internacional.

"Ela teve a melhor vida, do início ao fim, que se poderia desejar a alguém", disse o seu filho, acrescentando que Cloris deixou toda a gente com muito amor.

Recorde-se que Leachman começou a sua carreira no mundo da representação em 1946. Depois de alguns pequenos papéis em televisão foi lançada para as luzes da ribaltas na década de 1970 com o espetáculo 'The Mary Tyler Moore Show'.

Chegou a receber dois Óscares. Um pelo filme 'The Last Picture Show' e outro por 'Young Frankenstein'.

