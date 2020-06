Morreu Chris Trousdale, ex-membro da boy band Dream Street, na noite desta terça-feira, 2 de junho. Uma notícia que está a ser avançada pela imprensa internacional. Tinha 34 anos.

De acordo com a CNN, "de coração partido", o agente do artista confirmou a informação, mas sem revelar a causa da morte.

No entanto, segundo o TMZ, Trousdale morreu num hospital em Burbank, Califórnia, devido a complicações do novo coronavírus, como terá indicado um familiar.

Chris juntou-se à banda em 1999, com Jesse McCartney, Greg Raposo, Matt Ballinger e Frankie Galasso. Na altura, o artista tinha cerca de 14 anos.

O grupo durou apenas alguns anos, pois separaram-se em 2002. Ainda assim, apesar da curta duração, conseguiram conquistar muitos fãs.

Um dos temas de sucesso foi a música 'It Happens Every Time':

Siga o link

Leia Também: Morreu a atriz Maria Alice Vergueiro. Tinha 85 anos