Morreu o cantor dos Il Divo, Carlos Marín, aos 53 anos. O artista morreu no hospital Manchester Royal Infirmary, em Inglaterra, depois de uma batalha contra a Covid-19.

Carlos Marín tinha contraído o novo coronavíus a 7 de dezembro, refere o The Sun, tendo sido posto em coma induzido a semana passada.

O grupo musical confirmou o óbito através das redes sociais. "É com o coração pesado que informamos que nosso amigo e colega Carlos Marin faleceu. Fará falta aos amigos, família e fãs. Nunca haverá outra voz ou espírito como os de Carlos. Durante 17 anos, estivemos os quatro nesta jornada incrível dos Il Divo juntos, e vamos sentir falta do nosso querido amigo. Esperamos e oramos para que a sua bela alma descanse em paz. Com amor - David, Sebastien e Urs", escreveram.

Leia Também: Cantor dos Il Divo, Carlos Marín, em "coma induzido"