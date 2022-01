Morreu o ator infantil e dobrador Peter Robbins, o primeiro a dar voz ao famoso Charlie Brown de Snoopy (1960). Tinha atualmente 65 anos.

Peter foi encontrado morto na passada semana, adianta a imprensa internacional. A família do artista confirmou em declarações à Fox 5 que se tratou de suicídio.

Diagnosticado com um transtorno bipolar, Peter passou os últimos anos da sua vida a apelar a que todos os que sofrem de problemas de mentais procurem ajuda profissional.

A carreira do ator e dobrador começou quando este era ainda uma criança. Foi aos nove anos que deu voz a Charlie Brown. Do seu percurso fazem ainda parte tramas como 'F Troop', 'Get Smart' e 'Blondie'. A sua última participação terá ocorrido em 'My Three Sons', em 1972.

---

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos autodestrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades.

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

