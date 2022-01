Michael Madsen, de 64 anos, vive um momento particularmente delicado. Hudson Madsen, filho do ator, foi encontrado morto aos 26 anos.

Hudson terá sido encontrado com um tiro na cabeça na ilha de Oahu, no Havai, onde vivia atualmente com a esposa - Carlie Madsen. As autoridades locais falam de uma "suspeita de suicídio".

"Posso confirmar que Hudson Lee Madsen, de 26 anos, morreu com um tiro na cabeça mediante uma suspeita de suicídio, na ilha de Oahu", terá confirmado em declarações ao The Sun um porta-voz do Departamento de Medicina Legal de Honolulu.

"Estamos de coração partido e carregados de tristeza e dor pela perda de Hudson. A sua memória e luz serão lembradas por todos os que o conheceram e amaram. Pedimos privacidade e respeito durante este período difícil. Obrigado", afirmou um representante da família em comunicado enviado ao The Blast.

Hudson Madsen nasceu da união entre Michael Madsen e a também atriz DeAnna Madsen. O jovem era afilhado do lendário Quentin Tarantino.

Do casamento de Michael e DeAnna resultaram ainda Calvin, de 25 anos, e Luke Ray, de 16. Já o ator é ainda pai de Christian, de 31 anos, e Max, de 27, fruto do anterior casamento com Jeannine Bisignano.

Michael Madsen com a esposa e os filhos há alguns anos. À esquerda do ator, que aparece com uma camisa colorida, vemos Hudson Madsen© Getty Images

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos autodestrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades.

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159



SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535